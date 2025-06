Agência Brasil/ Reprodução +Milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP









A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (21), o sorteio das dezenas do concurso 261 da +Milionária, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio, que estava estimado em R$ 115 milhões, acumulou novamente e chegou a R$ 116 milhões para o sorteio do dia 25 de junho.

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

17-21-31-28-41-25

Trevos:

4 e 6

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 116 MILHÕES

Premiação:

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 441.086,00

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

16 apostas ganhadoras, R$ 12.252,39

4 acertos + 2 trevos

137 apostas ganhadoras, R$ 1.533,14

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1801 apostas ganhadoras, R$ 116,62

3 acertos + 2 trevos

2268 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

19599 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

15446 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

140173 apostas ganhadoras, R$ 6,00

+Milionária

A +Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

Confira os demais sorteios deste sábado (21):

Dia da sorte

O concurso 1079 da Dia da sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Veja os números: 31 - 06 - 26 - 01 - 29 - 19 - 05

1 GANHADOR

Premiação:

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 231.858,84

6 acertos

24 apostas ganhadoras, R$ 4.140,34

5 acertos

1.153 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

15.489 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 02 - Fevereiro

54.046 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

SAO CARLOS - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos



Mega-sena

O concurso 2878 da Mega-sena sorteou o prêmio estimado de R$ 127.048.366,05. Veja os números: 43 - 51 - 47 - 16 - 15 - 46

1 GANHADOR

Premiação:

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 127.048.366,05

5 acertos

116 apostas ganhadoras, R$ 75.238,28

4 acertos

9.239 apostas ganhadoras, R$ 1.349,50

Detalhamento

MATOZINHOS - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



Timemania

O concurso 2258 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 5.300.000,00. Veja os números: 43 - 18 - 70 - 36 - 59 - 02 - 41

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 5,5 MILHÕES

Premiação:

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 28.285,37

5 acertos

94 apostas ganhadoras, R$ 1.719,47

4 acertos

1.776 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

17.886 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do coração: 32 - Cruzeiro / MG

14.497 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Lotofácil

O concurso 3423 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00.

Veja os números: 11 - 12 - 08 - 03 - 17 - 18 - 14 - 04 - 19 - 23 - 02 - 22 - 15 - 20 - 01

3 GANHADORES

Premiação:

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 606.795,52

14 acertos

199 apostas ganhadoras, R$ 1.918,06

13 acertos

7307 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

94621 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

552779 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

MARINGA - PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ITARARE - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acerto