A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (20) o concurso 2786 da Lotomania.

Um apostador leva prêmio de R$ 11 milhões.

O sorteio, transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista , nº 750, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

00-05-11-19-28-31-32-41-44-45-47-51-54-56-59-72-77-82-84-91

1 GANHADOR

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 11.078.847,67

19 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 41.503,28

18 acertos

90 apostas ganhadoras, R$ 2.305,74

17 acertos

866 apostas ganhadoras, R$ 239,62

16 acertos

6032 apostas ganhadoras, R$ 34,40

15 acertos

21112 apostas ganhadoras, R$ 9,82

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 166.013,17

Detalhamento - 20 acertos

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Detalhamento - 0 acertos

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 0 acertos





Como jogar na Lotomania

Para jogar na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, o apostador ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3.





Confira os demais sorteios desta noite

Super sete – concurso 709

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

As dezenas sorteadas foram:

Coluna 1 – 00

Coluna 2 – 03

Coluna 3 – 07

Coluna 4 – 04

Coluna 5 – 09

Coluna 6 – 06

Coluna 7 – 01

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 1,9 MIL

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 4.891,42

5 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 727,88

4 acertos

596 apostas ganhadoras, R$ 58,62

3 acertos

5.657 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla Sena – concurso 2823

Prêmio estimado em R$ 600 mil

As dezenas sorteadas foram:

1º sorteio

08-13-16-17-33-46

2º sorteio

09-12-18-28-40-44

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 750 MIL

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 4.687,39

4 acertos

519 apostas ganhadoras R$ 82,57

3 acertos

9.782 apostas ganhadoras R$ 2,19

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 8.437,30

4 acertos

383 apostas ganhadoras R$ 111,89

3 acertos

7.485 apostas ganhadoras R$ 2,86





Lotofácil – concurso 3422

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

As dezenas sorteadas foram:

01-02-03-04-05-06-07-11-14-16-17-21-22-23-24

4 GANHADORES

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 1.363.208,68

14 acertos

407 apostas ganhadoras, R$ 1.811,21

13 acertos

13166 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

169773 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

980615 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos