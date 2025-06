Agência Brasil/ Reprodução +Milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP





A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (14), o sorteio das dezenas do concurso 259 da +Milionária, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio, que estava estimado em R$ 112 milhões,, acumulou mais uma vez, chegando a R$ 114 milhões para o próximo sorteio, na quarta-feira (18).

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

03-08-16-34-41-46

Trevos:

3 e 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

21 apostas ganhadoras, R$ 34.361,17

4 acertos + 2 trevos

97 apostas ganhadoras, R$ 1.716,70

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1474 apostas ganhadoras, R$ 161,38

3 acertos + 2 trevos

2537 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

18465 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

22144 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

152724 apostas ganhadoras, R$ 6,00





+Milionária

A +Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.





Confira os demais sorteios deste sábado (14)

Dia da Sorte – concurso 1077

Prêmio estimado em R$ 1,5 milhão

As dezenas sorteadas foram:

02-03-04-13-19-20-24

Mês da Sorte - 07/ Julho

PRÊMIO ACUMULADO EM R$ 2 MILHÕES

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 3.325,12

5 acertos

2.237 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

28.850 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Julho

75.957 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Mega-sena – concurso 2876

Prêmio estimado em R$ 99,8 milhões

As dezenas sorteadas foram:

09-31-32-40-45-55

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 110 MILHÕES

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 102.600,96

4 acertos

5.747 apostas ganhadoras, R$ 1.555,75





Quina – concurso 6756

Prêmio estimado em R$ 697 mil

As dezenas sorteadas foram:

34-39-54-60-77

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 1,5 MILHÃO

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

26 apostas ganhadoras, R$ 11.487,02

3 acertos

2.158 apostas ganhadoras, R$ 131,80

2 acertos

60.393 apostas ganhadoras, R$ 4,70





Timemania – concurso 2256

Prêmio estimado em R$ 4,6 milhões

As dezenas sorteadas foram:

04-27-29-35-36-76-78

Time do coração:

53-Náutico (PE)

PRÊMIO ACUMULOU EM R$ 5 MILHÕES

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 24.570,33

5 acertos

72 apostas ganhadoras, R$ 1.950,02

4 acertos

1.429 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

15.127 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

NAUTICO /PE

4.279 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil – concurso 3418

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

As dezenas sorteadas foram:

02-03-04-05-06-07-08-10-12-13-16-20-21-23-24

1 GANHADOR

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.764.882,05

14 acertos

213 apostas ganhadoras, R$ 1.737,36

13 acertos

8510 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

105537 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

580698 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos