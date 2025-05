Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena acumulou no sorteio de sábado (3)





A Caixa realizou nesta terça-feira (6) o sorteio do concurso 2859 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 17,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Mas ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 38 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira (8)

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Os números sorteados nesta terça (6) foram:

07-08-15-17-20-51

Premiação

Prêmio acumulou

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

77 apostas ganhadoras, R$ 33.331,53

4 acertos

4.406 apostas ganhadoras, R$ 832,15

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante da Mega-Sena.

O valor mínimo da aposta simples (6 números) é de R$ 5, e as chances de ganhar aumentam conforme o número de dezenas escolhidas, mas o preço também sobe. Outra opção popular é participar de bolões oficiais, que podem ser feitos nas lotéricas a partir de R$ 15.





Confira também os demais resultados desta noite:

Quina

Concurso 6722- prêmio estimado em R$ 3,3 milhões

Os números sorteados foram:

07-15-24-32-52

Prêmio acumulou (estimativa de R$ 4,5 milhões no sorteio de 7/05)

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

102 apostas ganhadoras, R$ 3.945,84

3 acertos

5.465 apostas ganhadoras, R$ 70,13

2 acertos

117.883 apostas ganhadoras, R$ 3,25





Dia da Sorte

Concurso 1060 – prêmio estimado em R$ 150 mil

Os números sorteados foram:

02-10-11-15-25-26-30

Mês da sorte: 01 (janeiro)

Prêmio acumulou (estimativa de R$ 350 mil no sorteio de 8/05)

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

17 apostas ganhadoras, R$ 5.240,47

5 acertos

1.001 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

13.744 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Janeiro - 36.008 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Timemania

Concurso 2239 – Prêmio estimado em R$ 15 milhões

Os números sorteados foram:

07-17-24-46-66-74-78

Time do coração: 15 (Botafogo/RJ)

1 GANHADOR

CANAL ELETRONICO



Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 14.776.854,59

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 197.376,80

5 acertos

197 apostas ganhadoras, R$ 1.431,30

4 acertos

3.678 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

36.693 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

BOTAFOGO /RJ

24.329 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Lotofácil

Concurso 3384 – prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Os números sorteados foram:

02-03-04-08-09-10-11-12-14-15-17-21-22-23-25

1 GANHADOR

RIO DE JANEIRO - RJ

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.788.068,04

14 acertos

198 apostas ganhadoras, R$ 1.893,53

13 acertos

8287 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

109571 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

627776 apostas ganhadoras, R$ 6,00