Reprodução Dupla Sena de Páscoa será realizada neste sábado (19)





A Caixa Econômica Federal alterou o calendário de sorteios no feriado prolongado – Sexta-Feira Santa, dia 18 de abril, e Tiradentes, 21 de abril. Seguindo a prática habitual em feriados nacionais, não haverá sorteios nesses dois dias.

Essa mudança, vai impactar a Mega-Sena, Lotofácil e Quina, que terão os sorteios realizados no sábado (19).

Também no sábado ocorre o sorteio da +Milionária, que está com o prêmio acumulado de R$ 70 milhões, e ainda o sorteio especial da Dupla Sena de Páscoa 2025, o primeiro concurso especial das Loterias Caixa nesse ano, com um prêmio estimado de R$ 50 milhões, o maior da história dessa modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas de sábado, nas casas lotéricas ou pela plataforma digital da Caixa Econômica Federal.

O sorteio será também no sábado, a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como jogar na Dupla Sena de Páscoa?

A aposta mínima da Dupla Sena de Páscoa é R$ 2,50.

O prêmio do concurso especial não é acumulativo. Ou seja, caso ninguém vença, o prêmio segue para os vencedores da quina e assim por diante.

Para jogar, é necessário escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante. Ganham prêmios aqueles que acertam 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Em apostas online, pelo canal oficial da Loterias Caixa, o sistema também consegue escolher os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).​

Como ficam os sorteios dos dias 18 e 21 de abril

Super Sete: Não haverá sorteio na sexta-feira, 18 de abril. O próximo concurso será realizado na quarta-feira, 23 de abril.

Lotofácil: O sorteio do dia 18 será suspenso, mas retorna no sábado, 19 de abril. Na segunda-feira, dia 21, também não acontece, mas volta na terça-feira, dia 22.

Lotomania: Também não terá sorteio na sexta-feira, dia 18, nem na segunda-feira, dia 21. A modalidade volta ao cronograma habitual na quarta-feira seguinte, dia 23.

Quina: O concurso previsto para sexta-feira, dia 18, não acontece, mas o sorteio de sábado, será normal. Na segunda-feira, dia 21, também haverá uma pausa, com retomada prevista para o dia 22.

Dupla Sena: A Dupla Sena está com seus sorteios regulares pausados em função da Dupla Sena de Páscoa que acontece no sábado, dia 19. Depois disso, os sorteios regulares voltam na quarta-feira, dia 23.

Mega-Sena: A extração da quinta-feira, dia 17, não aconteceu. Ao invés disso, as apostas serão voltadas para o sorteio de sábado, dia 19, que acontece normalmente. Além disso, na terça-feira, dia 22, também não haverá concurso. Eles retornam na quinta-feira, dia 24.