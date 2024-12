Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega da Virada será sorteada às 20h do dia 31 de dezembro





A Caixa Econômica informou que as apostas exclusivas para a Mega da Virada começam na próxima quarta-feira (18). A partir dessa data, todos os jogos da modalidade passam a ser para o jogo do final de ano.

A Mega da Virada é o principal prêmio do ano e, este ano, premiará com R$ 600 milhões. O prêmio não acumula; caso não acertem seis dezenas, o prêmio é dividido para quem acertou cinco.

Como apostar na Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas pelo app ou portal Loterias Caixa , assim como em qualquer lotérica do país. Quem tem conta Caixa pode apostar pelo app do internet banking.

As apostas devem ser feita até as 18h do dia 31 de dezembro; o sorteio acontece às 20h do mesmo dia.