Mega Millions Grande sorteio de uma das maiores loterias do mundo acontece nesta terça-feira (3)

A US Mega Millions é a loteria norte-americana que se tornou sensação global e já deu alguns dos maiores jackpots da história, incluindo o extraordinário ganho de US$1,602 bilhão, em agosto de 2023.

Imagine ganhar um prêmio que muda a vida no conforto de casa? Com a TheLotter , um serviço mundial de mensageiros de loteria, você pode participar dos sorteios da US Mega Millions de qualquer lugar e desfrutar de ganhos 100% sem comissão.

Junte-se aos milhões que competem pelo jackpot da US Mega Millions todas as terças e sextas-feiras; o próximo grande ganhador do prêmio de US$ 541 milhões pode ser você nesta terça-feira, dia 3 de dezembro!

Como jogar online na US Mega Millions

Crie uma conta gratuita na TheLotter e adicione uma forma de pagamento para compras futuras.

Selecione a US Mega Millions na nossa extensa lista de loterias globais.

Preencha sua inscrição escolhendo cinco bolas principais da Mega Millions e a Mega Ball adicional.

Confirme a compra para concluir o pedido.

Quem somos

Somos um serviço de mensageiros de bilhetes de loteria online, que oferece aos jogadores a oportunidade de participar dos maiores sorteios de loteria do mundo com bilhetes oficiais, não importa onde estejam. Desde 2002, o serviço independente de terceiros tem estabelecido o padrão do setor, fundamentado na confiança e no suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Na TheLotter , compramos bilhetes oficiais em seu nome e garantimos que cópias digitalizadas das apostas apareçam na sua conta pessoal como prova de propriedade. Ao longo dos anos, a TheLotter pagou mais de US$ 125 milhões em mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores em todo o mundo!

Como reivindicar seus ganhos?

Você não precisa ser um cidadão ou residente dos EUA para jogar, mas para coletar qualquer prêmio, seu bilhete de loteria deve estar dentro do território dos EUA. Os prêmios de US$ 600 ou menos serão depositados diretamente na sua conta online. Para prêmios maiores, você pode precisar coletar o seu bilhete ganhador pessoalmente. A TheLotter irá guiá-lo durante o processo. Apenas se concentre em ganhar!

Com o site simples e fácil de usar, prêmios que mudam a vida podem estar a apenas alguns cliques de distância. O próximo sorteio da US Mega Millions é na terça-feira , com um jackpot de 3,2 bilhões de reais . Garanta sua participação enquanto puder!

A Lotto Direct Limited opera a TheLotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/