Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 140 milhões

O concurso 2.794 da Mega-Sena , que será sorteado nesta quinta-feira (7) às 20h, em São Paulo, pode pagar um prêmio estimado em R$ 140 milhões para quem acertar as seis dezenas. Caso um vencedor seja encontrado, o valor do prêmio se tornará um dos 10 maiores da história da Mega-Sena , considerando apenas concursos regulares (não incluindo a Mega da Virada).

O concurso de terça-feira (5) não teve vencedores do prêmio máximo, o que fez com que o valor acumulasse para o sorteio desta quinta-feira.

Top 10

Se o prêmio de R$ 140 milhões for confirmado, ele se integrará à lista dos maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena, com destaque para o prêmio de R$ 317,85 milhões, conquistado no concurso 2.525, de outubro de 2022. Confira o Top 10 dos maiores prêmios da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Concurso 2.794 (07/02/2024) — R$ 140.000.000,00 (a ser sorteado nesta quinta-feira)

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para realizar a aposta, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher as informações de pagamento.

A aposta mínima custa R$ 5, que garante ao apostador a escolha de 6 dezenas. Para aumentar as chances de ganhar, é possível apostar em mais números, o que também aumenta o valor da aposta. Confira abaixo os preços das apostas conforme o número de dezenas escolhidas.





Probabilidades

As probabilidades de ganhar o prêmio variam de acordo com a quantidade de dezenas apostadas. Para cada tipo de aposta, as chances de ganhar são as seguintes: