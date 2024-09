Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A Caixa informou que, em 2024, já foram realizados mais de 100 sorteios

Até julho deste ano, prêmios da Mega-Sena e outras loterias no valor de R$ 251.809.000 não foram resgatados, segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal. As informações são do jornal O Globo.

Os vencedores que acertam as seis dezenas, quina ou quadra têm até 90 dias para reclamar o prêmio. Após esse prazo, o montante é considerado "abandonado".

A Caixa informou que, em 2024, já foram realizados mais de 100 sorteios. Em fevereiro, o prêmio acumulado chegou a R$ 152 milhões, que foi dividido entre duas apostas de São Paulo, após ambas acertarem as seis dezenas.

Caso os vencedores não façam a retirada do valor dentro do prazo estipulado de três meses, o montante é automaticamente transferido para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Confira os valores "esquecidos" mês a mês em 2024:

Janeiro: R$ 33.351.000

Fevereiro: R$ 27.203.000

Março: R$ 27.496.000

Abril: R$ 59.699.000

Maio: R$ 38.858.000

Junho: R$ 33.999.000

Julho: R$ 31.203.000

Desde 2015, o maior valor de prêmios não resgatados foi registrado em 2021, totalizando R$ 586.955.000. Entre 2015 e 2023, o valor total destinado ao Fies por meio de prêmios não retirados chegou a quase R$ 3 trilhões, conforme dados da Caixa.





Na última terça-feira (27), o concurso 2.767 da Mega-Sena sorteou R$ 3,5 milhões, mas nenhuma aposta acertou os seis números. O prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 6,5 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá nesta quinta-feira.

