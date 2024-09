Reprodução Lotofácil da Independência não acumula

A Lotofácil da Independência (concurso especial 3.190) será sorteada na próxima segunda-feira (9) e promete um prêmio estimado em R$ 200 milhões. Se um apostador acertar as 15 dezenas e investir o valor integral em uma conta poupança, o rendimento esperado seria de R$ 1,1 milhão no primeiro mês.

Como funciona

Os participantes devem marcar de 15 a 20 números entre 01 e 25. O prêmio principal é concedido para quem acerta 15 números, mas valores menores são oferecidos para acertos de 14, 13, 12 e 11 números.

Preço das apostas:

15 números: R$ 3,00

16 números: R$ 48,00

17 números: R$ 408,00

18 números: R$ 2.448,00

19 números: R$ 11.628,00

20 números: R$ 46.512,00

Probabilidades



15 números - R$ 3,00: 1 em 3.268.760

16 números - R$ 48,00: 1 em 204.298

17 números - R$ 408,00: 1 em 24.035

18 números - R$ 2.448,00: 1 em 4.006

19 números - R$ 11.628,00: 1 em 843

20 números - R$ 46.512,00: 1 em 211

Resgate

Em Casa Lotérica: Prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada. Valores acima de R$ 2.259,20 serão liberados nas agências da Caixa com a apresentação de documentos.

Serão realizadas no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência. Apostas pela Internet: O prêmio pode ser recebido pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20). Para resgatar em lotérica, apresente o comprovante impresso e o código de resgate gerado.





Como apostar na Lotofácil da Independência

Pelo Site:

Acesse o site Loterias Online.

Faça login ou cadastre-se.

Na seção Lotofácil, clique em "Aposte Agora!".

Escolha as dezenas e finalize a aposta.

Comprove suas apostas após o sorteio.

Pelo Aplicativo:

Baixe o aplicativo Loterias Caixa.

Faça login ou cadastre-se.

Localize a Lotofácil e clique em "aposte".

Selecione suas dezenas e confirme a aposta.

Verifique o resultado no aplicativo.

Pelo Internet Banking:

Acesse o Internet Banking.

Clique em "loterias" e escolha a Lotofácil.

Insira suas dezenas e finalize a aposta.

Verifique suas apostas na plataforma.

