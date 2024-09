Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A Mega-Sena é uma loteria normalmente sorteada às terças, quintas e sábados

O concurso 2771 da Mega-Sena, previsto para esta quinta-feira (5), não será realizado na data habitual. Tradicionalmente, os sorteios dessa modalidade de loteria ocorrem às terças, quintas e sábados, por volta das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

A mudança se deve ao feriado da Independência, que será comemorado neste sábado (7). Em função disso, o calendário dos sorteios foi alterado, assim como ocorreu recentemente com o concurso 179 da +Milionária, que também sofreu ajuste nas datas.

Com a alteração, o sorteio do concurso 2771 será realizado nesta sexta-feira (6). O prêmio está estimado em R$ 33 milhões, após o concurso anterior acumular – ou seja, ninguém acertou os números necessários para conquistar o valor milionário.

