Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (27) o concurso 2.742 da Mega-Sena , com prêmio de R$ 100.097.859,56.

Confira os números sorteados:

02 - 11 - 25 - 32 - 37 - 57

A Caixa divulgou que, mais uma vez, ninguém acertou todas as dezenas. Desta forma, o prêmio acumula para o próximo concurso, que acontece no sábado (29), e chega a R$ 110 milhões.

Ainda de acordo com a Caixa, 100 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 46.113,19. Já os 6.897 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 955,13 cada.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia, três vezes por semana, seis números. Os apostadores podem escolher as dezenas dentro de uma cartela com 60 números disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números sorteados.

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números, mas eles são menores. Também dá para deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios acontecem sempre às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega-Sena pela internet

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com vários jogos ou com combinações mais caras. Veja aqui como apostar na Mega-Sena online.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. Os sorteios são realizados sempre às 20h, pelo horário de Brasília.

Premiação

Os prêmios costumam começar em R$ 3 milhões, mas vão aumentando conforme acumulam, caso não haja vencedores com seis números.

Além do prêmio maior, também é possível ganhar valores menores acertando quatro ou cinco dezenas. 43,35% da arrecadação de cada concurso vai para os prêmios (o restante vai para investimentos em esporte e educação, por exemplo), e este montante é distribuído da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, é possível fazer apostas com mais números - mas o valor também aumenta. Veja as opções: