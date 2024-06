DC Lottery Mulher ganha 2 prêmios em 4 meses

Sherri Fowler, residente de Washington, D.C., teve uma surpresa e tanto ao ganhar um prêmio de $250.000 (R$ 1,35 milhão) em um bilhete de loteria raspadinha, apenas quatro meses depois de faturar $50.000 (R$ 271 mil) em outro jogo.

Fowler compartilhou com os oficiais da DC Lottery que comprou seu bilhete Nothing But Cash na estação Chevron, localizada na Sherman Avenue. Ao relatar o momento da descoberta, ela disse: "Eu estava na loja e comecei a gritar. Eu não podia acreditar. Eu tive que pedir para meus filhos conferirem novamente."

Curiosamente, o primeiro grande prêmio de Fowler veio de um bilhete "Leva tudo" que ela comprou na loja "Harvard Liquors".

Questionada sobre seus planos para o novo prêmio, Fowler revelou: "Dessa vez, vou comprar um carro."

A sorte parece estar sorrindo para Fowler, que agora tem planos concretos para investir em um novo veículo com seu último grande ganho na loteria.

