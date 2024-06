Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-sena

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado o concurso 2.731 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 80 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado (1º), nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios ocorrem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e são transmitidos ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além da aposta tradicional, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.

Para os interessados em apostas em grupo, há a opção do Bolão Caixa, com preço mínimo de R$ 10 e cada cota não inferior a R$ 5.

