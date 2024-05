Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-sena

O último sorteio da Mega-Sena , realizado na sexta-feira (25), não teve ganhadores que acertassem as seis dezenas sorteadas no concurso 2729. Os números sorteados foram 20, 27, 41, 47, 53 e 54.

Com isso, o próximo concurso está marcado para terça-feira (28), com um prêmio estimado em R$ 75 milhões.

No entanto, 59 apostas conseguiram acertar cinco números, ganhando um prêmio de R$ 62.041,66 cada uma. Além disso, houve 3.760 jogos vencedores com quatro números, cada um recebendo R$ 1.390,75.

Para participar, basta fazer uma aposta de seis a vinte números em uma lotérica credenciada pela Caixa ou no site especial de loterias do banco. Todas as apostas para o próximo concurso devem ser registradas até as 19h do dia do sorteio.

O valor mínimo da aposta é de R$ 5, permitindo que você escolha seis números de 1 a 60. Se desejar aumentar suas chances de ganhar incluindo mais um número, o custo do jogo sobe para R$ 35.



Como aumentar as chances de ganhar?

1. Estude os números anteriores: Uma das estratégias mais comuns é analisar os números sorteados anteriormente. Alguns jogadores acreditam que certos números têm mais probabilidade de serem sorteados do que outros. Embora a Mega-Sena seja um jogo puramente aleatório, essa análise pode fornecer insights sobre padrões de números que aparecem com mais frequência.

2. Faça bolões: Participar de bolões é uma maneira popular de aumentar suas chances de ganhar sem gastar muito. Ao se unir a um grupo de pessoas para comprar várias apostas juntas, você aumenta suas chances coletivas de ganhar. Embora o prêmio tenha que ser compartilhado, as chances de receber uma parte dele são maiores.

3. Escolha estrategicamente suas dezenas: Ao escolher suas dezenas, evite padrões comuns, como sequências numéricas ou números todos pares ou todos ímpares. Divida suas escolhas entre números altos e baixos, bem como entre números pares e ímpares, para aumentar suas chances de ter uma combinação vencedora.

4. Aposte com regularidade: Aumente suas chances de ganhar ao jogar regularmente. Quanto mais vezes você jogar, mais oportunidades terá de acertar os números vencedores. Estabeleça um orçamento para suas apostas e mantenha-o de forma consistente.

Veja os números mais sorteados até hoje:

10 - 318 vezes 53 - 311 vezes 5 - 299 vezes 23 - 294 vezes 34 - 293 vezes 42 - 292 vezes 30 - 291 vezes 37 - 291 vezes 33 - 290 vezes 35 - 290 vezes 41 - 289 vezes 4 - 288 vezes 17 - 286 vezes 32 - 286 vezes 38 - 285 vezes 44 - 285 vezes 11 - 284 vezes 27 - 284 vezes 28 - 284 vezes 16 - 283 vezes 56 - 283 vezes 43 - 282 vezes 54 - 281 vezes 29 - 280 vezes 13 - 279 vezes 46 - 279 vezes 36 - 277 vezes 49 - 277 vezes 51 - 275 vezes 6 - 273 vezes 8 - 272 vezes 2 - 271 vezes 24 - 271 vezes 52 - 271 vezes 45 - 268 vezes 20 - 267 vezes 58 - 266 vezes 25 - 265 vezes 50 - 264 vezes 59 - 263 vezes 14 - 262 vezes 18 - 262 vezes 12 - 260 vezes 1 - 259 vezes 39 - 259 vezes 57 - 259 vezes 7 - 258 vezes 9 - 258 vezes 19 - 257 vezes 47 - 257 vezes 60 - 257 vezes 40 - 254 vezes 3 - 253 vezes 31 - 253 vezes 48 - 252 vezes 22 - 247 vezes 15 - 235 vezes 55 - 230 vezes 26 - 228 vezes 21 - 227 vezes

