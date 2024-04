Reprodução/NY Post Casal de Maryland ganhou dobrado na loteria

Um casal de Maryland, nos Estados Unidos, ganhou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões, em conversão direta) depois de comprar sem saber dois bilhetes idênticos para o mesmo sorteio da Powerball, a loteria mais famosa da América. O casal disse que planeja investir o prêmio.



"Olhei para o bilhete e fui para o site da Powerball", disse o marido aos funcionários da Loteria de Maryland, segundo o NY Post. "Vi os números e disse: 'Não!'"

O homem disse que o comprou o bilhete de sorte usando o recurso de repetição do terminal da loteria. Essa ferramenta escaneia bilhetes antigos em busca de vencedores e imprime novos bilhetes com os mesmos números. O homem conta, porém, que não esperava que fosse ganhar.

Diversos bilhetes apresentavam conjuntos idênticos de números, resultando em duplicatas para ele. Depois de saber que a loja em que ele fez a compra havia vendido dois bilhetes premiados no valor de US$ 1 milhão cada, ele começou a checar sua pilha de bilhetes.

Inicialmente, encontrou jogos que renderam prêmios pequenos, de apenas US 4. Ao continuar buscando, ele se surpreendeu quando encontrou um bilhete premiado, no valor de US$ 1 milhão.

Então, então, ligou eufórico para a esposa, e os dois choraram - ainda sem saber o que aconteceria em seguida.



"Ele brincou sobre isso", lembra a esposa. "Ele disse: 'Ainda tenho bilhetes para conferir. E se eu tiver o segundo bilhete de um milhão de dólares?"'".

E foi exatamente o que aconteceu. "Foi de tirar o fôlego. Eu não tinha ideia de que tinha duplicado", disse o homem.

