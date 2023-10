Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena realizou novo sorteio nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça-feira (3) um prêmio de R$ 27.513.283,70, válido pelo concurso de número 2.640 da Mega-Sena.



O sorteio foi realizado às 20h, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Confira os seis números sorteados:

04 - 08 - 10 - 27 - 28 - 32.

A Caixa deve divulgar nas próximas horas se houve algum ganhador da faixa principal ou se o prêmio acumulou.

O próximo sorteio será realizado na quinta, 5 de outubro.

A chance de vencer em cada sorteio varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta. Para a aposta de seis dezenas, que custa R$ 5, a possibilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (o máximo permitido), com o preço de R$ 22.522,50, a chance de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Veja aqui como apostar na Mega-Sena online .

O valor do prêmio tem relação com o valor arrecadado. 43,35% do dinheiro adquirido com as vendas de bilhetes são destinados ao prêmio bruto - o restante vai para fundos sociais. Desses 43,35%, 35% são destinados a quem acertar as seis dezenas, 19% são divididos entre os vencedores da quina, 19% são divididos entre os vencedores da quadra, e 27% ficam acumulados (22% para concursos com final 0 e 5, e 5% para a Mega da Virada).