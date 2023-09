Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Mega-sena divulga números do sorteio de R$ 40,4 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2636 da Mega-Sena acumulada. O prêmio está acumulado em R$ 40,4 milhões, montante milionário que sairá para quem acertar as seis dezenas da aposta. Ainda não foi informado se houve ganhadores.

Confira os números

05 - 16 - 38 - 42 - 43 - 48

Quem acertar a quadra (quatro números) e quina (cinco números) também tem direito a prêmio.

A Mega Sena é sorteada três dias por semana: na terça, na quinta e no sábado. A aposta de seis números custa R$ 5.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a chance de acertar em cheio com a aposta mais simples é de 50.063.860. Mas é possível apostar mais números e melhorar as probabilidades. É possível escolher até 20 números, aposta que custa nada menos que R$ 193.800, ampliando as chances para 1.292.