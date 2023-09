Reprodução Lotofácil da Independência





A Lotofácil da Independência sorteou neste sábado (9) os 15 números do prêmio de R$ 200 milhões. As bolinhas sorteadas foram: 01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25. Ainda não há informações do(s) vencedor(es).



Diferentemente dos concursos regulares, a Lotofácil da Independência não acumula. Na edição de 2022, 79 apostas acertaram as 15 dezenas do prêmio principal , resultando em um prêmio individual de R$ 2.248.149,10 para cada ganhador.

As apostas poderiamm ter sido feitas em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. Era necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais). As apostas online foram feitas apenas com cartão de crédito.

Para participar, bastava marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis na cartela. A aposta mínima, de 15 números, custava R$ 3,00. Junto com o prêmio principal, a Lotofácil da Independência também contempla aqueles que acertam 14, 13, 12 e 11 números. A distribuição dos prêmios é determinada pelo número de ganhadores em cada categoria.

Os jogadores também tinham a opção de participar de um bolão, onde poderiam apostar em grupo. Cada participante recebeu uma cota individual com um recibo próprio, permitindo o recebimento separado dos prêmios. Os bolões da Lotofácil têm um preço mínimo de R$ 12 e devem conter pelo menos duas cotas, com o número máximo dependendo da quantidade de números escolhidos em cada aposta.

Também foi possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, bastava solicitar ao atendente a quantidade de cotas desejada.



Os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco. Os ganhadores têm 90 dias para retirar o prêmio.