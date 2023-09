Cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro

O preço de uma cobertura em um dos bairros mais caros do Brasil, o Leblon, chega a R$ 50 milhões. Com o prêmio, o vencedor poderia morar em uma e colocar três para alugar. O bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, possui o metro quadrado mais caro do país. Segundo a pesquisa Fipe/Zap, em outubro a média do preço do metro quadrado dos imóveis anunciados era de R$ 22,9 mil.