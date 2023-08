Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Volantes da Mega-Sena





A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (9), os números do concurso 2.619 da Mega-Sena. O valor da premiação para quem acertar os seis números é de R$ 71 milhões.

Confira os números sorteados: 41-05-50-39-44-36

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

• 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

• 19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

• 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

• 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.