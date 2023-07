Como funciona o prêmio da Mega-Sena?

O valor do prêmio tem relação com o valor arrecadado. 43,35% do dinheiro adquirido com as vendas de bilhetes são destinados ao prêmio bruto - o restante vai para fundos sociais. Desses 43,35%, 35% são destinados a quem acertar as seis dezenas, 19% são divididos entre os vencedores da quina, 19% são divididos entre os vencedores da quadra, e 27% ficam acumulados (22% para concursos com final 0 e 5, e 5% para a Mega da Virada).