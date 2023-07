Felipe Moreno Mega-Sena sorteou prêmio de R$ 32 milhões





O sorteio das seis dezenas do concurso 2.610 foi realizado na noite desta quarta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ainda não foi informado se houve algum vencedor. O prêmio é de R$ 32.565.194,23.

Veja os números sorteados: 10 - 23 - 34 - 53 - 55 - 57.

Caso apenas um único apostador acerte os seis números e aplique o valor total na poupança, receberá R$ 238,2 mil de rendimento no primeiro mês. A aposta simples - com seis dezenas marcadas - custa R$ 5.

Como apostar na Mega-Sena



Além do prêmio principal, para quem acerta os seis números sorteados, ainda é possível ganhar valores com quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números de forma avulsa ou tentar a sorte com a Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, pelo sistema das Loterias. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo das Loterias.