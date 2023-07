Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena sorteou R$ 43 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (1º) o concurso 2.607 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 44.355.154,70. Caso nenhum apostador acerte os seis números, o prêmio acumula para o próximo sorteio.



Veja os números sorteados no concurso 2.607 da Mega-Sena:

07 - 11 - 25 - 51 - 57 - 60



Como participar do próximo sorteio?

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pelos canais digitais.

A aposta simples, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 5. Para apostar pela internet, é necessário gastar o valor mínimo de R$ 30, que pode ser atingido com seis apostas simples ou com outras modalidades de apostas, como bolões ou jogos com mais números. Veja aqui como apostar online na Mega-Sena.

Para aumentar as chances de ganhar, o apostador pode escolher jogos com mais números, que são mais caros. Veja as opções:

Aposta com 6 números - R$ 5 - Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números - R$ 35 - Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números - R$ 140 - Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números - R$ 420 - Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números - R$ 1.050 - Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números - R$ 2.310 - Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números - R$ 4.620 - Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números - R$ 8.580 - Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números - R$ 15.015,50 - Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números - R$ 25.025,50 - Chance de 1 em 10.003

Aposta com 16 números - R$ 40.040 - Chance de 1 em 6.252

Aposta com 17 números - R$ 61.880 - Chance de 1 em 4.045

Aposta com 18 números - R$ 92.820 - Chance de 1 em 2.697

Aposta com 19 números - R$ 135.660 - Chance de 1 em 1.845

Aposta com 20 números - R$ 193.800 - Chance de 1 em 1.292

Como funciona a Mega-Sena?



Geralmente duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, a Caixa faz sorteios da Mega-Sena. Os jogadores marcam de seis a 20 dezenas em cartelas com 60 números, e seis casas são sorteadas em cada concurso.

Os prêmios costumam começar em R$ 3 milhões, mas vão aumentando conforme acumulam, caso não haja vencedores com seis números.

Além do prêmio maior, também é possível ganhar valores menores acertando quatro ou cinco dezenas. 43,35% da arrecadação de cada concurso vai para os prêmios (o restante vai para investimentos em esporte e educação, por exemplo), e este montante é distribuído da seguinte forma: