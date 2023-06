Felipe Moreno Concurso sorteado neste sábado (3) é o de número 2.598

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (3) o sorteio do concurso 2.598 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 66.093.916,13 milhões. As dezenas sorteadas foram: 07, 14, 24, 53, 58, 60. A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras do prêmio principal.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Como apostar na Mega-Sena

Além do prêmio principal, para quem acerta os seis números sorteados, ainda é possível ganhar valores com quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números de forma avulsa ou tentar a sorte com a Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, pelo sistema das Loterias. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo das Loterias. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números, entre 1 e 60, é de R$ 5,00.