Reprodução: Flipar Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 57 milhões para quem acertar as 6 dezenas nesta quarta-feira (31).

Depois de acumular, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 57 milhões para quem acertar as 6 dezenas nesta quarta-feira (31). Os sorteios ocorrerão a partir das 20h e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais). As apostas online são feitas apenas com cartão de crédito. Veja mais detalhes de como apostar online na Mega-Sena aqui.

Desde abril, os preços das apostas da Mega-Sena e Quina foram elevados em R$ 0,50, como parte de uma revisão de preços divulgada pela Caixa Econômica Federal.

Quais as chances de ganhar?

A chance de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta. Para a aposta de seis dezenas, que custa R$ 5, a possibilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (o máximo permitido), com o preço de R$ 22.522,50, a chance de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.