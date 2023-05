Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena não deve ver prêmio subir

Os dois primeiros sorteios da Mega-Sena depois que o preço do bilhete simples subiu de R$ 4,50 para R$ 5 mostram que os prêmios pagos pela modalidade de loteria devem permanecer estáveis em relação aos anteriores, de acordo com levantamento realizado pelo portal iG.



Isso porque a arrecadação dos concursos ainda não demonstram uma tendência de alta. No primeiro concurso com bilhete a R$ 5, cujo sorteio foi realizado na última quarta-feira (3), a arrecadação foi de R$ 30.942.860, cerca de R$ 8,4 milhões a menos do que a média dos últimos 10 sorteios similares.

Já no segundo concurso com bilhete a R$ 5, realizado no último sábado (6), a arrecadação foi de R$ 50.572.550, cerca de R$ 4,9 milhões acima da média dos últimos 10 sorteios similares.

Arrecadação interfere no prêmio

O prêmio dos concursos da Mega-Sena são definidos de acordo com a arrecadação de cada sorteio, ou seja, o valor que a Caixa Econômica Federal recebe com as apostas.

Funciona assim: 43,35% do dinheiro adquirido com as vendas de bilhetes são destinados ao prêmio bruto - o restante vai para fundos sociais que financiam o esporte, a cultura e a segurança, por exemplo.

Desses 43,35%, 35% são destinados a quem acertar as seis dezenas, 19% são divididos entre os vencedores da quina, 19% são divididos entre os vencedores da quadra, e 27% ficam acumulados (22% para concursos com final 0 e 5, e 5% para a Mega da Virada). Isso significa, portanto, que quanto maior a arrecadação, maior o prêmio.

Prêmio vai subir?

Se o número de apostas se mantivesse o mesmo com a mudança de preço do bilhete, a arrecadação - e, portanto, o prêmio - de cada concurso aumentaria em cerca de 11%, taxa referente ao aumento de R$ 4,50 para R$ 5.

Na prática, porém, isso não tem sido observado. O portal iG realizou um levantamento para comparar os dois primeiros sorteios da Mega-Sena com bilhete a R$ 5 com sorteios similares realizados anteriormente pela Caixa.

Por sorteios similares, foram considerados concursos com premiação próxima, já que isso influencia na arrecadação. O sorteio da última quarta-feira foi o primeiro após um concurso com vencedor, ou seja, não tinha prêmio acumulado. Por isso, foram usados para comparação os 10 sorteios anteriores também sem prêmio acumulado. Já o concurso do sábado era o segundo após um sorteio premiado e, portanto, foram usados para comparação os 10 sorteios anteriores que ocorreram duas vezes após um concurso premiado. Concursos com final 0 e 5, que têm prêmios maiores, foram desconsiderados do levantamento.

No caso do sorteio da quarta-feira, a arrecadação ficou R$ 8,4 milhões abaixo da média dos 10 sorteios similares anteriores, queda de cerca de 21%. Dentre os últimos 10 sorteios, há um em que a arrecadação foi mais baixa do que a do sorteio de quarta-feira.



A reportagem levantou dados para entender se a queda na arrecadação é normal em concursos após feriados, como o da última quarta-feira, mas os dados não apontaram para esta tendência.

Já no caso do sorteio de sábado, a arrecadação ficou R$ 4,9 milhões acima da média dos 10 sorteios similares anteriores, alta de cerca de 11%. Dentre os últimos 10 sorteios, porém, há três em que a arrecadação ficou acima do que a do sorteio de sábado.

A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para saber as expectativas do banco em relação aos próximos sorteios, mas não obteve resposta.