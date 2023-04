Felipe Moreno Mega-Sena

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.582 da Mega-Sena será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canais da Caixa no YouTube e no Facebook.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, caso um ganhador acerte o prêmio principal e aplique todo valor aplicado na poupança, receberá um rendimento de rende R$ 21 mil no primeiro mês.

Apostas mais caras

A partir do fim do mês, os preços das apostas lotéricas ficarão R$ 0,50 mais caros . Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após mais de três anos sem alta dos preços. Duas modalidades terão aumentos no início do próximo mês.

Para a Mega-Sena, a Lotofácil, a Quina e a Lotomania, os novos preços valerão a partir de 30 de abril. Para o Timemania e o Dia de Sorte, o aumento entrará em vigor em 3 de maio.

A Caixa explicou que o reajuste foi necessário para repor a inflação acumulada desde novembro de 2019, quando ocorreu o último aumento.