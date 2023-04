Caixa/Divulgação Dupla Sena de Páscoa foi sorteada neste sábado, 8 de abril

A primeira loteria especial de 2023, a Dupla Sena de Páscoa, sorteou neste sábado (8) um prêmio de R$ 35 milhões. Criada em 2017, a Dupla de Páscoa já distribuiu quase R$ 200 milhões em premiações. Entre os Estados ganhadores, se destacam São Paulo (6), como maior vitorioso, e Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina, com um vencedor cada.

Confira as dezenas sorteadas neste ano na Dupla de Páscoa:

1º sorteio: 03 - 04 - 21 - 23 - 28 - 32

2º sorteio: 05 - 15 - 19 - 21 - 34 - 39

Na Dupla de Páscoa, assim como nas outras loterias especiais, o prêmio não é acumulativo, ou seja, se não houver ganhadores no sorteio principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

O Gerente de Inteligência Comercial da Sorte Online, Ricardo Hahne, comenta sobre a loteria especial. “O que chama a atenção na Dupla de Páscoa é que com apenas um bilhete os jogadores dobram suas chances de ganho, já que neste concurso são realizados dois sorteios, podendo ampliar ainda mais essa possibilidade se o jogo for feito pela Sorte Online. Com nossa inteligência de dados por trás da plataforma, análises estatísticas e bolões conseguimos potencializar a probabilidade de ganho do apostador em milhares de vezes”.

A aposta mínima na Dupla de Páscoa (seis números) é a mais barata de todas, porém oferece a menor probabilidade também: uma chance de faturar o prêmio principal em 15.890.700. Em relação às faixas secundárias, este cenário melhora um pouco. As possibilidades de acertar o Terno (três números), por exemplo, são de uma em 60, apenas. Já ao acrescentar um número ao jogo, ou seja, com uma aposta com sete dezenas, o jogador consegue incrementar em sete vezes as chances de vitória. Neste caso, as oportunidades de conquistar o prêmio principal passam a ser de uma em 2.270.100. No caso do Terno, essas chances são de uma em 37. Um jogo com 10 números marcados tem uma chance em 75.670 de acertar a Sena no concurso. Isso é 210 vezes mais fácil de ganhar do que com a aposta simples. Em relação ao Terno, essas probabilidades são de uma em 13. Por fim, ao realizar a aposta máxima (15 dezenas), o jogador vê as probabilidades de ser premiado crescerem exponencialmente: existe uma chance de acertar todos os números em 3.174, o que é cerca de cinco mil vezes mais fácil do que o jogo mínimo (seis números). Já as probabilidades de alcançar a premiação do Terno são de uma em cinco apenas.