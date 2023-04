Felipe Moreno Bilhete de aposta na Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (1), o concurso 2579 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05-10-26-35-38-44.

Como apostar na Mega-Sena





Além do prêmio principal, para quem acerta os seis números sorteados, ainda é possível ganhar valores com quatro ou cinco dezenas acertadas.

O apostador pode escolher os números de forma avulsa ou tentar a sorte com a Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, pelo sistema das Loterias. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo das Loterias. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números, entre 1 e 60, é de R$ 4,50.