Felipe Moreno O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (8)

A Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2.570 da Mega-Sena, neste sábado (4), com um prêmio estimado em R$ 33.139.056,49. O sorteio ocorreu às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As seis dezenas sorteadas foram: 08, 18, 26, 27, 47 e 50 . O próximo sorteio do prêmio está previsto para a quarta-feira (8).

Como fazer apostas na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas, pela internet, ou no aplicativo da loteria. O valor mínimo custa R$ 4,50.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Além do prêmio principal, para quem acerta os seis números sorteados, ainda é possível ganhar valores com quatro ou cinco dezenas acertadas. O apostador pode escolher os números de forma avulsa ou tentar a sorte com a Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, pelo sistema da loteria.

Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

O prêmio total da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor:



35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados;

19% entre os acertadores de cinco números (Quina);

19% entre os acertadores de quatro números (Quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos terminados em zero ou cinco; e

5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.