Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (25) o concurso 2568 da Mega-Sena, com prêmio estimado em três milhões. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e as apostas podem ser feitas até às 19h, tanto em casas lotéricas quanto nos canais eletrônicos.



Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio acumula para o próximo sorteio. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50. Para apostar pela internet, porém, é necessário gastar ao mesmo R$ 30. Veja aqui como apostar online.

Para alcançar esse valor, é possível fazer sete apostas simples, gastando R$ 31,50, ou uma aposta única com sete números, também por R$ 31,50.

Tanto online quanto presencialmente, ainda é possível escolher jogos com mais números, aumentando as chances de ganhar. Confira as probabilidades: