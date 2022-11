Agência Brasil O próximo sorteio da Mega-Sena (2.537) acontecerá na quarta-feira (9).

O concurso 2.536 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado (5), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, com um prêmio acumulado de aproximadamente R$ 55 milhões.

A Caixa deve divulgar os vencedores nas próximas horas. Em caso de nenhum acerto das seis dezenas, o prêmio irá acumular para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (9). Os números sorteados foram 09 - 22 - 27 - 30 - 33 - 45.

Apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.



Como participar do próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira (9), às 20h. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.

Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Como apostar online na Mega-Sena?

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma.

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção viável.

Tanto pessoalmente quanto pela internet, é possível fazer apostas mais caras, que dão direito a marcar mais números e aumentam as chances de ganhar. Confira:

Aposta com 6 números - R$ 4,50 - Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números - R$ 31,50 - Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números - R$ 126 - Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números - R$ 378 - Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números - R$ 945 - Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números - R$ 2.079 - Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números - R$ 4.158 - Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números - R$ 7.722 - Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números - R$ 13.513,50 - Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números - R$ 22.522,50 - Chance de 1 em 10.003

Como funciona a Mega-Sena?

O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e o vencedor pode receber milhões de reais se acertar as seis dezenas. Os sorteios ocorrem pelo menos duas vezes por semana – geralmente, às quartas-feiras e aos sábados.

O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo, caso acerte quatro ou cinco números, premiações conhecidas como Quadra e Quina, respectivamente.

Na hora de jogar, o apostador pode escolher os números ou tentar a sorte com a Surpresinha. Esse modelo consiste na escolha automática, realizada pelo sistema, das dezenas jogadas. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

