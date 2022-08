O concurso 2514 da Mega-Sena , a ser realizado neste sábado (27), pagará R$ 18 milhões em prêmios. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet.

As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

No concurso anterior, ninguém acertou as seis dezenas. Porém, 62 pessoas acertaram as 5 dezenas e levaram R$ 41.501,26. Outras 3.823 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 961,50.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).