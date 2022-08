Reprodução Lotofácil da Independência pode pagar R$ 180 milhões

A Lotofácil da Independência pode pagar R$ 180 milhões em 2022. O sorteio será realizado no dia 10 de setembro.

Segundo a Caixa, o grande volume de vendas fez subir a estimativa de prêmio. No ano passado, a Lotofácil da Independência pagou R$ 159 milhões. Foram 57 ganhadores, que receberam R$ 2,7 milhões cada.

Como nos demais concursos especiais da Caixa Econômica Federal, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatorze números, e assim sucessivamente.

Como apostar

Para apostar na Lotofácil, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis, ou deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

A aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país e no site ou app Loterias CAIXA.





Para aumentar as chances de ganhar, os cidadãos também podem participar de bolões. Basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a depender da lotérica.