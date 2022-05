Felipe Moreno Você não ganhou a Mega da Virada

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado ontem (28), em São Paul, no cincurso 2.485. Os números sorteados foram 60-12-38-47-05-32. Segundo a Caixa Econômica Federal, não houve vencedores.



O prêmio para quem acertasse as seis dezenas era de mais de R$ 100 milhões, mas acumulou novamente e a expectativa é de que passe de R$ 120 milhões.



De acordo com a Caixa, 188 pessoas acertaram cinco números e vão ganhar R$ 46.388,86 e 13.488 pessoas acertaram 4 númeors e vão receber R$ 923,68.



O próximo sorteio está previsto para o dia 31/5 (terça-feira), às 20 horas.