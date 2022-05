Felipe Moreno Mega-Sena tem uma aposta vencedora do prêmio de R$ 4,4 milhões

O sorteio 2.479 da Mega-Sena teve uma aposta vencedora, feita em Vassouras (RJ), que irá levar o prêmio de R$ 4. 456. 908, 09 milhões. As dezenas sorteadas pela Caixa foram: 21 - 10 - 35 -20 -17 -15.

Ao todo, 90 apostas acertaram 5 dezenas e irão levar R$ 26.882,94 4. Já 5.989 apostas acertaram 4 números e levarão R$ 577,12.

Os sorteios são realizados às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo e são transmitidos ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Caso apenas um apostador leve o prêmio sozinho e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 17,4 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor é suficiente para comprar 15 salas comerciais de R$ 200 mil cada.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.



Bolão



O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.



No sorteio desta quarta-feira, uma aposta de oito números de um bolão acertou sozinha as seis dezenas (02 – 17 – 23 – 28 – 39 – 46) e levou o prêmio de R$ 58,9 milhões.

O bolão vencedor tinha 34 cotas e foi registrado em uma casa lotérica situada no centro de Herval D’Oeste, em Santa Catarina. Este foi o terceiro maior prêmio das Loterias Caixa do ano até agora.