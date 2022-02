Agência O Globo/Cesar Conventi Mega-Sena terá prêmio sorteado neste sábado

A Caixa Econômica Federal realiza na noite deste sábado (5) o sorteio do concurso 2.451 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 26 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

A aposta mínima custa R$ 4,50 mas, para apostar na internet, é preciso gastar no mínimo R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma. Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50.

Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção viável. Veja aqui como apostar na Mega-Sena pela internet .

Caso apenas um apostador leve o prêmio sozinho e aplique todo o valor na poupança, ele receberá R$ 159,5 mil de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 98 carros elétricos ao custo de R$ 265 mil cada.

O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, das Loterias Caixa, localizado em São Paulo. As redes sociais do banco — @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no YouTube — vão transmitir ao vivo.



Bolão da Mega-Sena

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.