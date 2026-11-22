Reprodução Moeda de 1 centavo de dólar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou na sexta-feira (20) uma lei que determina oficialmente o fim da produção da moeda de 1 centavo de dólar, conhecida como penny. A decisão encerra uma fabricação iniciada em 1793 e foi motivada principalmente pelo alto custo de produção da peça.

A legislação, chamada Common Cents Act, foi aprovada de forma bipartidária pelo Congresso norte-americano, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado. A proposta recebeu apoio sem oposição expressiva nas votações.

Reprodução Fim da produção da moeda de 1 centavo de dólar

Segundo a Casa da Moeda dos Estados Unidos (U.S. Mint), fabricar uma única moeda de 1 centavo custa quase quatro centavos de dólar. A estimativa apresentada pela deputada Lisa McClain, autora do projeto, é de que o encerramento definitivo da produção gere uma economia de US$ 85 milhões por ano aos cofres públicos.

Fabricação já estava suspensa desde 2025

Apesar de a decisão ter sido oficializada agora, o governo norte-americano já havia interrompido a fabricação das moedas em novembro de 2025.

A suspensão aconteceu nove meses depois de Trump pedir ao Departamento do Tesouro que encerrasse a produção. Na ocasião, o presidente classificou o processo como um desperdício de dinheiro público.

Antes da decisão, a Casa da Moeda estimava uma economia anual imediata de US$ 56 milhões com a interrupção da fabricação. Mesmo após a suspensão, algumas unidades continuaram sendo produzidas em quantidades limitadas, destinadas a colecionadores.

Com a assinatura da nova lei, o encerramento passa a ser formalizado de maneira permanente.

Moedas continuam valendo nos Estados Unidos

O fim da fabricação não significa que as moedas de 1 centavo perderão seu valor. As unidades que já estão em circulação continuarão sendo aceitas como dinheiro legal para pagamentos de dívidas, impostos e outras obrigações.

De acordo com o Departamento do Tesouro, existem aproximadamente 114 bilhões de moedas de 1 centavo em circulação no país. A Reserva Federal continuará redistribuindo essas unidades pelo sistema financeiro enquanto houver disponibilidade.

A nova legislação também estabelece regras para estabelecimentos comerciais que recebem pagamentos em dinheiro. Os negócios poderão arredondar os valores das compras para a quantia mais próxima divisível por cinco centavos, facilitando as transações sem a moeda de menor valor.

Moeda passou por diferentes versões ao longo da história

A história do penny começou antes mesmo da criação da Casa da Moeda dos Estados Unidos. A primeira versão foi produzida em 1787 e apresentava um desenho de relógio de sol, criado por Benjamin Franklin.

A fabricação oficial pelo governo começou em 1793, após a aprovação da Lei da Moeda, em 1792. Naquele período, a peça era maior e trazia a representação de uma mulher simbolizando a Liberdade em um dos lados e 15 elos de corrente no outro.

Ao longo dos anos, o desenho e a composição do material passaram por mudanças:

1857: a moeda ficou menor e ganhou a imagem de uma águia em voo, acompanhada de uma coroa de folhas no verso. Também deixou de ser feita totalmente de cobre.

1859: passou a apresentar o desenho conhecido como Indian Head, com a representação de uma figura indígena.

1909: Abraham Lincoln apareceu pela primeira vez na moeda, em homenagem ao centenário de nascimento do ex-presidente.

2010: foi lançada a versão mais recente, com o chamado Union Shield (Escudo da União), símbolo da preservação dos Estados Unidos como um único país.

Com o fim da fabricação, a moeda de 1 centavo deixa de ocupar o posto de menor valor produzido regularmente pela Casa da Moeda norte-americana. O níquel, equivalente a cinco centavos de dólar, passa a ser a menor denominação fabricada para circulação.

A lei também permite mudanças na composição dessa peça: o níquel poderá passar a ter uma camada interna de zinco e uma camada externa de níquel, substituindo a combinação atual de níquel e cobre, considerada mais cara.