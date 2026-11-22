Agência Brasil Aplicativo do FGTS





O trabalhador pode sacar o valor integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2026, mas a liberação depende da modalidade escolhida e do motivo do desligamento ou da solicitação. A principal diferença está entre o saque-rescisão e o saque-aniversário.

Na modalidade tradicional, chamada saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível na conta vinculada ao contrato de trabalho, além da multa rescisória de 40%, quando devida.

Já quem optou pelo saque-aniversário tem regras diferentes. Nesse caso, mesmo após uma demissão sem justa causa, o trabalhador recebe apenas a multa rescisória. O restante do dinheiro permanece na conta e só pode ser retirado nas situações previstas em lei ou por meio dos saques anuais.

Quem pode sacar o FGTS integral?

A legislação prevê diferentes situações em que o trabalhador pode movimentar o saldo integral ou disponível do FGTS. Entre as principais estão:

Demissão sem justa causa: permite retirar o saldo da conta vinculada ao contrato encerrado para quem está na modalidade saque-rescisão, além da multa rescisória;

Aposentadoria: o trabalhador pode movimentar os valores das contas do FGTS;

Doenças graves: o saque pode ser autorizado em casos previstos na legislação, como câncer e HIV, tanto para o trabalhador quanto para dependentes;

Idade igual ou superior a 70 anos: permite a retirada dos recursos;

Falecimento do trabalhador: os dependentes ou sucessores podem solicitar os valores;

Compra da casa própria: o saldo pode ser utilizado para aquisição, amortização ou liquidação de financiamento habitacional, desde que cumpridas as regras;

Três anos fora do regime do FGTS: trabalhadores que permanecem por esse período sem vínculo sujeito ao fundo podem solicitar o saque, conforme as condições legais.

Também existem hipóteses específicas para rescisão por acordo, término de contrato por prazo determinado, calamidade pública e outras situações previstas na legislação.

O que muda para quem escolheu o saque-aniversário?

O saque-aniversário permite retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de nascimento do trabalhador. A adesão é opcional e, ao escolher essa modalidade, o trabalhador deixa de ter acesso ao saldo integral em caso de demissão sem justa causa.

Nessa situação, ele recebe apenas a multa rescisória de 40%, quando devida. O restante continua na conta e pode ser retirado nos próximos aniversários ou em outras hipóteses autorizadas por lei.

É possível solicitar a volta ao saque-rescisão pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa. No entanto, a mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido. Durante esse período, continuam valendo as regras do saque-aniversário.

Medida provisória liberou valores para demitidos entre 2020 e 2025

Uma medida provisória publicada em dezembro de 2025 autorizou, excepcionalmente, a liberação de saldos retidos de trabalhadores que haviam escolhido o saque-aniversário e tiveram contratos encerrados ou suspensos entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

A medida contemplou quem tinha saldo disponível na conta vinculada ao contrato e atendia às condições previstas. A liberação também alcançou situações como demissão indireta, rescisão por falência e término de contrato por prazo determinado.

Os pagamentos ocorreram em etapas e foram encerrados em 1º de junho de 2026. A medida não alterou permanentemente as regras do saque-aniversário. Quem foi demitido depois de 23 de dezembro de 2025 não foi incluído nessa liberação extraordinária.

Como consultar o saldo do FGTS?

O trabalhador pode verificar quanto tem disponível pelo aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal. A plataforma permite consultar extratos, identificar depósitos e verificar a modalidade de saque escolhida.

As condições para cada tipo de retirada também podem ser consultadas nos canais oficiais da Caixa e no site do FGTS.