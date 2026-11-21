Divulgação Continental Fabricante alemã de pneus Continental

A fabricante alemã de pneus Continental avalia encerrar as atividades de uma de suas fábricas na África do Sul. A possível decisão coloca aproximadamente 950 empregos em risco e acende um alerta para o setor industrial do país. A unidade fica em Gqeberha, na província de Cabo Oriental, e produz pneus desde 1947.

A empresa anunciou na sexta-feira (20) o início de um processo formal de consulta para discutir alternativas ao fechamento e medidas para reduzir os impactos sobre os funcionários. Caso nenhuma solução viável seja encontrada, a produção poderá ser interrompida no início de 2027.

Entre os principais fatores que motivaram a avaliação estão a concorrência de pneus importados a preços mais baixos, o aumento dos custos de energia e as dificuldades na cadeia de abastecimento. Segundo a Continental, a fábrica também enfrenta problemas para utilizar plenamente sua capacidade de produção, situação que persiste há vários anos, apesar das tentativas de recuperação.

Concorrência internacional pressiona produção

Em comunicado, a Continental explicou que o mercado africano de pneus enfrenta uma disputa cada vez mais intensa com fabricantes que oferecem produtos a preços menores.

A companhia também apontou que problemas de infraestrutura, interrupções no fornecimento de insumos e o encarecimento da energia elevaram os custos de fabricação e dificultaram o planejamento das operações.

Mesmo após diferentes iniciativas para melhorar o desempenho da unidade, a utilização da capacidade industrial permaneceu abaixo do necessário para sustentar as atividades no longo prazo.

O processo de consulta segue a legislação trabalhista sul-africana, prevista na Seção 189A da Lei de Relações Trabalhistas. A etapa permite discutir possíveis alternativas à proposta de encerramento, além de medidas para evitar ou diminuir eventuais demissões.

Fábrica funciona há quase 80 anos

A unidade de Gqeberha tem uma trajetória que começou em 1947, quando iniciou a fabricação de pneus de diferentes marcas. A produção de pneus com a marca Continental, especificamente, começou em 1985.

Ao longo das décadas, a fábrica abasteceu montadoras instaladas na África do Sul e o mercado de reposição de pneus em diferentes países africanos.

A eventual paralisação representa mais um revés para a indústria automotiva da região. Nos últimos anos, outras fabricantes também encerraram atividades industriais no país.

A Bridgestone fechou sua fábrica na região em 2020. Já a Goodyear anunciou, em 2025, o encerramento de sua unidade em Kariega, também na província de Cabo Oriental. A decisão afetou cerca de 900 trabalhadores.

A associação empresarial Nelson Mandela Bay Business Chamber alertou que o acúmulo de fechamentos enfraquece a capacidade industrial da região e reduz o número de oportunidades de trabalho no setor de pneus.

Demissões podem afetar outras atividades

O impacto de um eventual fechamento não ficaria restrito aos funcionários da fábrica. Fornecedores, transportadoras e pequenos negócios que dependem das operações industriais e da renda dos trabalhadores também poderiam sentir os efeitos.

A entidade empresarial avalia que a perda de mais uma fabricante representa um risco para toda a cadeia automotiva da província, que já enfrenta dificuldades para competir com produtos fabricados em países com custos menores.

Apesar da possibilidade de encerrar a produção, a Continental afirmou que pretende manter sua presença comercial na África do Sul e no restante do continente africano.

A estrutura responsável pelas vendas continuará atendendo os clientes a partir de Gqeberha. A rede de lojas BestDrive, que pertence ao grupo, também não será afetada pela eventual mudança nas operações industriais.

Por enquanto, o fechamento não está confirmado. O futuro da fábrica dependerá dos resultados das negociações e da identificação de alternativas que permitam manter a produção e os empregos.