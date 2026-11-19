REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Dólar: alta registrada nos últimos dias

O dólar opera em alta nesta quinta-feira (19) refletindo um mercado financeiro nervoso, de olho no cenário doméstico e também no exterior. Por volta das 14 horas, a moeda americana bateu R$ 5,927 e precisou da intervenção do Banco Central, que vendeu US$1 bilhão em um leilão à vista, na tentativa de aliviar a pressão sobre o mercado de câmbio.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, que seguiu em alta pela manhã, inverteu o sinal no começo da tarde, marcando queda de 0,61%, aos 166.520 pontos.

O dólar manteve nesta quinta a trajetória de alta registrada nos últimos dias. Na véspera, a moeda americana subiu 1,46% e fechou a R$ 5,8667. A Bolsa recuou 1,34%, aos 167.538 pontos.

Cenário doméstico

O pacote fiscal do Governo Lula, que foi aprovado no Senado nesta quarta-feira (18) e agora será apreciado na Câmara, continua sendo apontado pelos analistas como o foco principal dos investidores.

Os senadores rejeitaram três mudanças no texto e fizeram acordo para incorporar outras duas. Dessa forma, segundo o Executivo, as propostas poderão gerar uma economia nos cofres públicos de até R$ 50 bilhões em 2027.

Mas a definição no Senado ainda não foi suficiente para aplacar a desconfiança dos investidores em relação ao compromisso do governo com o controle da dívida pública e o assunto continua interferindo na cotação do dólar.

Ainda com foco na política econômica, declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan, também estão no foco dos investidores. Na véspera, ele descartou discussões sobre mudanças na meta de inflação Dirugan também negou que haverá recessão no ano que vem, mas disse que a desaceleração da economia preocupa. O governo também reafirmou o cronograma da reforma tributária.

No exterior

O foco está na estreia da Anthropic, na Nasdaq, bolsa americana que concentra algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo e que está com as ações em forte alta nesta quinta.

Os papéis da criadora do chatbot Claude chegaram a subir 39%, a US$ 114,99, após serem vendidos a US$ 83 na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação, considerada a maior da história, movimentou US$ 107 bilhões (R$ 629 bilhões). (saiba mais abaixo)

Leilão à vista

Com o dólar mantendo trajetória de alta desde a abertura dos negócios, chegando perto de R$ 5,93, e para atender à demanda por moeda estrangeira, o Banco Central disponibilizou US$ 1 bilhão em leilão à vista, diretamente aos participantes do mercado.

O BC estabeleceu a taxa de corte em R$ 5,86 e aceitou cinco propostas. Os lances foram apresentados em uma janela de cinco minutos, entre 12h03 e 12h08, conforme comunicado divulgado pela instituição.

Ao contrário dos leilões de linha, nos quais o Banco Central empresta dólares às instituições financeiras com compromisso de recompra em uma data futura, na modalidade à vista, a venda da moeda estrangeira é definitiva; os recursos saem das reservas internacionais brasileiras e são direcionados ao mercado, ampliando a oferta de dólares.

Um dia antes, na quarta-feira (18), o Banco Central já havia vendido US$ 1 bilhão em dois leilões de linha, com compromisso de recompra em abril e julho de 2027. As operações tiveram liquidação prevista para 23 de novembro.