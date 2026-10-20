Divulgação Fábrica da Deca em Cabo de Santo Agostinho

A Dexco, dona da marca Deca, anunciou nesta segunda-feira (19) o encerramento das atividades de sua fábrica de louças sanitárias em Cabo de Santo Agostinho (PE), na Região Metropolitana do Recife. É a segunda unidade do setor fechada pela companhia no Nordeste em pouco mais de um ano. Em julho de 2025, a empresa já havia desativado a fábrica de João Pessoa (PB).

A decisão terá impacto sobre os trabalhadores da unidade pernambucana, mas a Dexco ainda não informou quantos empregos serão eliminados. Parte da produção será transferida para Jundiaí (SP), enquanto a empresa promete manter um centro de distribuição para atender os clientes nordestinos.

O encerramento foi aprovado pelo conselho de administração e comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A informação foi confirmada por comunicado oficial da companhia.

Pernambuco havia recebido produção da Paraíba

O fechamento chama atenção pela sequência de decisões tomadas pela Dexco.

Em julho de 2025, quando anunciou a desativação da fábrica de João Pessoa, a companhia informou que concentraria sua produção de louças sanitárias no Nordeste justamente em Cabo de Santo Agostinho.

Quinze meses depois, a unidade pernambucana também deixará de produzir.

A fábrica de Cabo de Santo Agostinho foi adquirida pela antiga Duratex em 2008. Segundo informações disponíveis no site da Deca, a instalação possui aproximadamente 30 mil metros quadrados de área industrial e capacidade produtiva de 2,8 milhões de peças por ano.

Entre os produtos fabricados estavam louças sanitárias das marcas Deca e Belize, utilizadas em banheiros residenciais e comerciais, como vasos sanitários e lavatórios.

A Dexco não divulgou uma data para a interrupção definitiva das linhas de produção.

Trabalhadores terão apoio para recolocação

O comunicado da empresa reconhece as consequências do encerramento para os funcionários e para a economia local.

A Dexco informou que adotará um plano de transição com benefícios adicionais e apoio à recolocação profissional dos empregados desligados.

"A transição será conduzida com responsabilidade, respeito e transparência", afirmou a companhia no documento enviado ao mercado.

Apesar da promessa, a empresa não apresentou o número de trabalhadores atingidos nem detalhou os valores destinados ao programa de desligamento.

Também não há informações sobre possíveis negociações com sindicatos ou sobre a quantidade de postos de trabalho que serão preservados na região.

A decisão encerra a fabricação de louças sanitárias da Dexco no Nordeste, mas não significa a retirada completa de suas operações comerciais da região.

Produção será transferida para São Paulo

A unidade de Jundiaí (SP) receberá parte da produção anteriormente realizada em Pernambuco.

De acordo com a Dexco, a fábrica paulista passou por investimentos em automação, tecnologia e modernização nos últimos anos.

A companhia afirma que a mudança permitirá concentrar a fabricação nos segmentos em que a marca Deca possui maior capacidade de diferenciação e rentabilidade.

O comunicado, porém, não especifica quais linhas serão transferidas ou se algum produto deixará de ser fabricado.

A empresa também informou que manterá um centro de distribuição estratégico no Nordeste, responsável pelo atendimento regional e por um portfólio mais amplo de produtos.

Não foi divulgado onde essa estrutura ficará localizada.

Empresa busca reduzir custos e ampliar rentabilidade

Os compromissos com fornecedores e parceiros da unidade pernambucana serão tratados individualmente, de acordo com as condições estabelecidas em contrato.

A Dexco não informou quanto pretende economizar com a medida.