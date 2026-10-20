A Dexco, dona da marca Deca, anunciou nesta segunda-feira (19) o encerramento das atividades de sua fábrica de louças sanitárias em Cabo de Santo Agostinho (PE), na Região Metropolitana do Recife. É a segunda unidade do setor fechada pela companhia no Nordeste em pouco mais de um ano. Em julho de 2025, a empresa já havia desativado a fábrica de João Pessoa (PB).
A decisão terá impacto sobre os trabalhadores da unidade pernambucana, mas a Dexco ainda não informou quantos empregos serão eliminados. Parte da produção será transferida para Jundiaí (SP), enquanto a empresa promete manter um centro de distribuição para atender os clientes nordestinos.
O encerramento foi aprovado pelo conselho de administração e comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A informação foi confirmada por comunicado oficial da companhia.
Pernambuco havia recebido produção da Paraíba
O fechamento chama atenção pela sequência de decisões tomadas pela Dexco.
Em julho de 2025, quando anunciou a desativação da fábrica de João Pessoa, a companhia informou que concentraria sua produção de louças sanitárias no Nordeste justamente em Cabo de Santo Agostinho.
Quinze meses depois, a unidade pernambucana também deixará de produzir.
A fábrica de Cabo de Santo Agostinho foi adquirida pela antiga Duratex em 2008. Segundo informações disponíveis no site da Deca, a instalação possui aproximadamente 30 mil metros quadrados de área industrial e capacidade produtiva de 2,8 milhões de peças por ano.
Entre os produtos fabricados estavam louças sanitárias das marcas Deca e Belize, utilizadas em banheiros residenciais e comerciais, como vasos sanitários e lavatórios.
A Dexco não divulgou uma data para a interrupção definitiva das linhas de produção.
Trabalhadores terão apoio para recolocação
O comunicado da empresa reconhece as consequências do encerramento para os funcionários e para a economia local.
A Dexco informou que adotará um plano de transição com benefícios adicionais e apoio à recolocação profissional dos empregados desligados.
"A transição será conduzida com responsabilidade, respeito e transparência", afirmou a companhia no documento enviado ao mercado.
Apesar da promessa, a empresa não apresentou o número de trabalhadores atingidos nem detalhou os valores destinados ao programa de desligamento.
Também não há informações sobre possíveis negociações com sindicatos ou sobre a quantidade de postos de trabalho que serão preservados na região.
A decisão encerra a fabricação de louças sanitárias da Dexco no Nordeste, mas não significa a retirada completa de suas operações comerciais da região.
Produção será transferida para São Paulo
A unidade de Jundiaí (SP) receberá parte da produção anteriormente realizada em Pernambuco.
De acordo com a Dexco, a fábrica paulista passou por investimentos em automação, tecnologia e modernização nos últimos anos.
A companhia afirma que a mudança permitirá concentrar a fabricação nos segmentos em que a marca Deca possui maior capacidade de diferenciação e rentabilidade.
O comunicado, porém, não especifica quais linhas serão transferidas ou se algum produto deixará de ser fabricado.
A empresa também informou que manterá um centro de distribuição estratégico no Nordeste, responsável pelo atendimento regional e por um portfólio mais amplo de produtos.
Não foi divulgado onde essa estrutura ficará localizada.
Empresa busca reduzir custos e ampliar rentabilidade
Os compromissos com fornecedores e parceiros da unidade pernambucana serão tratados individualmente, de acordo com as condições estabelecidas em contrato.
A Dexco não informou quanto pretende economizar com a medida.