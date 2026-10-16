Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo









A Quina voltou a acumular nesta quinta-feira (15) e pode pagar R$ 40 milhões no próximo concurso. A noite também teve dois ganhadores na faixa principal da Lotofácil e uma aposta de São Paulo premiada com mais de R$ 462 mil no Dia de Sorte. A Timemania terminou sem acertador dos sete números.

Os quatro concursos foram realizados pela Caixa no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Mega-Sena não teve sorteio nesta quinta e volta no domingo (18), com prêmio acumulado em R$ 170 milhões.

Quina acumula novamente

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7.143 da Quina:

10 - 27 - 31 - 66 - 80

O prêmio principal acumulou para R$ 40 milhões no concurso desta sexta-feira (16).

Oitenta e quatro apostas acertaram quatro números e receberão R$ 8.864,45 cada. Outras 5.812 fizeram o terno, com prêmio individual de R$ 122,01.

Lotofácil tem dois ganhadores

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.805 da Lotofácil. Cada uma receberá R$ 2.059.240,91.

Os números foram:

03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

Uma das apostas vencedoras foi registrada em João Pessoa (PB). A outra foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa.

Também houve 301 apostas com 14 acertos, premiadas com R$ 2.227,47 cada. O concurso 3.806 será realizado nesta sexta-feira, com estimativa de R$ 2 milhões.

Timemania vai a R$ 21 milhões

A Timemania também ficou sem ganhador na faixa principal. O concurso 2.455 sorteou:

07 - 28 - 31 - 32 - 60 - 61 - 76

O Time do Coração foi o Londrina (PR).

O próximo concurso será realizado no domingo (18), com prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Dia de Sorte tem ganhador em São Paulo

Uma aposta da cidade de São Paulo acertou as sete dezenas do concurso 1.323 do Dia de Sorte e levou R$ 462.533,46.

Foram sorteados:

02 - 03 - 10 - 11 - 12 - 29 - 31

O Mês da Sorte foi Março.

Outras 25 apostas acertaram seis dezenas. O próximo concurso será nesta sexta-feira, com prêmio estimado em R$ 100 mil.