Conteúdo gerado por IA Assaí vê melhora no consumo após restrições às bets

O dinheiro que antes era destinado para as apostas online pode começar a aparecer novamente nas compras do dia a dia. Essa é a avaliação de executivos do mercado Assaí, que perceberam sinais de melhora no consumo durante o quarto trimestre, principalmente em cidades do interior e bairros de menor renda.

A percepção ocorre após o anúncio do Governo Federal sobre medidas para proibir as bets no país. Para a empresa, as restrições às apostas online podem estar contribuindo para esse movimento.

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A avaliação foi compartilhada por Belmiro Gomes, CEO do Assaí, Rafael Sachete, diretor financeiro, e Gabrielle Helu, gerente de relações com investidores, durante uma reunião com analistas do BTG Pactual. De acordo com o relatório do banco, a rede considera que as restrições às apostas podem reduzir a pressão sobre o orçamento das famílias, permitindo que parte da renda seja destinada às compras de supermercado.

O cenário chama a atenção porque o terceiro trimestre foi desafiador para o varejo alimentar. Com menos dinheiro disponível, muitos consumidores passaram a escolher produtos mais baratos para economizar nas compras. Segundo os executivos, esse comportamento perdeu força recentemente, embora ainda afete algumas categorias, como a de produtos de limpeza.

Mas o que as apostas têm a ver com as compras no supermercado?

A explicação está na disputa pelo orçamento familiar. Quando uma parte da renda é destinada as apostas, sobra menos dinheiro para despesas essenciais, como: alimentação e produtos de uso doméstico. Por isso, os supermercados podem estar entre os primeiros setores a sentir os efeitos de uma eventual redução nos gastos com apostas.

Apesar dos sinais positivos, ainda é cedo para afirmar que as restrições já provocaram uma recuperação consistente das vendas. Segundo os analistas do BTG Pactual, uma melhora mais forte do consumo em 2027 também dependerá do aumento do poder de compra das famílias e do crescimento do volume de produtos vendidos.

Pequenos negócios sentem os efeitos

A preocupação com o impacto das apostas no consumo não se limita às grandes redes de supermercados. Um levantamento do Sebrae, realizado com 1.028 donos de pequenos negócio s e divulgado em outubro, mostrou que 33% dos entrevistados perceberam uma queda no poder de compra dos clientes. Além disso, 26% associaram a redução do faturamento ao crescimento dos jogos online.

A pesquisa também revelou que 66% dos comerciantes ouvidos apoiam a proibição das bets. Os resultados indicam que parte dos empresários enxerga as apostas como um fator que pode prejudicar o orçamento dos consumidores e, consequentemente, as vendas.

Porém,. o levantamento registrado é apenas a percepção dos empresários e não mede os efeitos das restrições sobre o faturamento dos estabelecimentos. Então, ainda não é possível afirmar que esses comerciantes já estejam vendendo mais por causa das medidas.

Se as famílias conseguirem direcionar uma parcela maior da renda para despesas do dia a dia, os pequenos comércios também poderão ser beneficiados. Isso vale especialmente para estabelecimentos que atendem bairros e comunidades onde as grandes redes de supermercados têm menor presença.

Por enquanto, os sinais observados pelo Assaí e as preocupações relatadas pelos pequenos empresários mostram que a relação entre apostas online e consumo merece atenção. Os próximos meses podem ajudar a esclarecer se as restrições às bets terão efeitos duradouros sobre as compras das famílias e o desempenho do comércio brasileiro.