Divulgação/Prefeitura de Suzano Prefeitura de Suzano abre vaga de estágio

Quem for estudante do ensino médio, técnico e superior, de todas as áreas, podem se inscrever no processo seletivo para estágio na Prefeitura de Suzano. Com carga horária de 30 horas por semana, os selecionados vão receber bolsa de até R$ 800, além de auxílio-refeição e vale-transporte. Para se candidatar, as inscrições devem ser feitas até 20 de outubro pelo formulário eletrônico ( bit.ly/SelecaoEstagioPrefSuzano).

Todo o processo seletivo é composto por uma prova objetiva online com cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática, logo após a inscrição online. Os candidatos classificados precisam acertar, no mínimo, 50% das questões.

O gabarito oficial será publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 22 de outubro, e a lista final de classificação está prevista para 10 de novembro. O processo seletivo terá validade de seis meses.





Benefícios e Jornada

Os aprovados serão convocados conforme a demanda das secretarias municipais, respeitando a ordem de classificação. Do total das vagas ofertadas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs). A jornada de estágio será de 30 horas semanais (seis horas diárias, de segunda a sexta-feira).

O valor da bolsa-estágio é de R$ 600 para nível médio e R$ 800 para níveis técnico e superior, acrescida de R$ 400 de auxílio-refeição. Quem optar pelo vale-transporte será oferecido conforme a distância entre a residência e o local de estágio.

Todos os inscritos devem acompanhar todas as etapas e comunicados oficiais no Diário Oficial Eletrônico, disponível no site da Prefeitura ( suzano.sp.gov.br).