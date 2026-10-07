SHOX art/ Divulgação Carrefour, supermercado

O Carrefour abriu um processo seletivo com mais de 7,6 mil vagas de trabalho espalhadas por várias regiões do Brasil, com foco principal na área operacional das unidades. As oportunidades contemplam diferentes cargos e estão disponíveis para candidatos com ou sem experiência prévia.

No perfil do Grupo Carrefour na plataforma de recrutamento Pandapé (integrada ao Infojobs), estão abertas oportunidades para carreiras como repositor, atendente, jovem aprendiz, fiscal de prevenção e perdas, operador e líder de caixa, operador de loja, auxiliar de vendas, auxiliar de depósito e auxiliar de estoque, além de outros postos.



Embora os critérios mudem conforme a função desejada, cabe ressaltar que grande parcela das vagas solicita apenas o ensino médio concluído. Adicionalmente, a empresa disponibiliza posições sem a exigência de vivência profissional anterior, impulsionando o ingresso de jovens em busca do primeiro trabalho no Carrefour.



