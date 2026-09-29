Divulgação/Governo de São Paulo Funcionária do Detran-SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) lançou um concurso público destinado ao preenchimento de 145 vagas para o cargo de agente estadual de trânsito, com remuneração de R$ 5.702,18.

Para se candidatar ao cargo, alguns dos pré-requisitos são: a formação em curso de graduação de nível superior e a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em, no mínimo, categoria B.

Funções do agente de trânsito

O cargo abrange um conjunto de atribuições, que vão desde a educação e a fiscalização do trânsito, até a operação de serviços ligados à segurança viária. Entre as funções previstas, estão: o registro oficial de autos de infrações e os procedimentos que resultem dos mesmos; atividades de registro e licenciamento de veículos; habilitação de condutores; fiscalização de entidades e profissionais credenciados; patrulhamento viário; e a fiscalização de atividades de desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas.

Na divulgação, o órgão afirma que espera dos aprovados um perfil que demonstre interesse ao público e à segurança da população no trânsito, contando com integridade, imparcialidade, capacidade analítica e boa comunicação com o cidadão, além do domínio de sistemas tecnológicos e disponibilidade para atividades técnicas, operacionais e fiscalizatórias.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 98. Ao acessar a ficha de inscrição, o interessado deve preencher os espaços com seus dados pessoais e informações de contato, conforme o requerido.

O processo seletivo conta com uma prova objetiva e uma prova de redação para avaliar os candidatos. As provas serão aplicadas em 17 cidades, tanto no interior do estado, quanto na Região Metropolitana de São Paulo. A cidade destinada à prova do concorrente será definida conforme a opção indicada pelo candidato no ato da inscrição.

As cidades com a aplicação da prova são: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Itapeva, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté.





O Detran-SP adverte que caso a procura ultrapasse a capacidade de alguma dessas cidades-polo, o destino do candidato pode ser remanejado para municípios vizinhos.

Os locais e horários de aplicação serão informados no dia 26 de outubro, através dos sites do Instituto Avalia e de canais oficiais do Governo de São Paulo, como no site do Detran ou no site de concursos do estado, além do Diário Oficial do Estado e do Cartão de Informação do Candidato. As provas objetiva e de redação acontecem no dia 1º de novembro, com divulgação do gabarito preliminar programado para o dia 2 de novembro.

A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, divididas em dois blocos:

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de Informática, Direito Constitucional e Direito Administrativo.

Conhecimentos Específicos: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e seus anexos, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e legislação estadual, todos considerando as alterações vigentes até a data de publicação do edital.

Já a redação exige um texto dissertativo-argumentativo, com defesa de tese sobre o tema proposto, construída de forma técnica, impessoal, coerente e fundamentada; o candidato pode recorrer a dados, exemplos e outros recursos argumentativos.

Curso de formação obrigatório

Quem for aprovado deverá concluir o Curso de Formação Profissional (CFP), etapa de capacitação prevista na Lei Complementar estadual nº 1.195/2013. O curso tem duração máxima de três meses e ocorre somente após a contratação, seguindo formato, carga horária e conteúdo definidos pelo presidente do Detran-SP.

A homologação do resultado final está prevista para 20 de janeiro de 2027.

Convocação e local de trabalho

Na fase de convocação, o Detran-SP divulgará a relação de unidades com vagas em aberto, e a escolha do local de trabalho seguirá a ordem de classificação dos aprovados. O candidato só poderá optar por unidades com vaga disponível no momento em que for chamado, perdendo a prioridade sobre postos já ocupados por concorrentes mais bem colocados.

De acordo com o Governo do Estado, o concurso terá validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A convocação de aprovados do cadastro de reserva dependerá de autorização governamental, existência de vagas, disponibilidade orçamentária e necessidade do órgão, respeitando a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Toda convocação será feita pelo e-mail informado na inscrição e publicada nos canais oficiais do concurso, sendo responsabilidade do próprio candidato o acompanhamento dos editais.



Sites para a inscrição e acompanhamento: