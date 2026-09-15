Foto gerada por IA Aposta virou polêmica nacional e investigação não apontou qualquer trapaça

Um cidadão de Nanchang, cidade na província de Jiangxi, na China , faturou um grande prêmio de 220 milhões de yuans (cerca de R$ 168 milhões) após investir 100 mil yuan em 50 mil bilhetes idênticos com a mesma combinação de números : 40, 41, 42, 44, 63, 64 e 65

O c omportamento incomum levou autoridades locais a abrirem investigações sobre a possibilidade de informação privilegiada no concurso.

Contudo, de acordo com o China Walfare Lottery, não houve irregularidades ou conhecimento exclusivo. O “sortudo” apostava recorrentemente há cinco anos e possui renda familiar elevada.

As investigações revelaram que o homem encontrou uma brecha no regulamento do concurso e conseguiu uma economia de cerca de 40 milhões yuans (R$ 30,6 milhões) em i mpostos pessoais sobre o prêmio.

O objetivo de fazer tantas apostas, porém, segue desconhecido, já que a chance de realmente ganhar com jogos sempre iguais era baixa. Também não se sabe se o benefício obtido com a isenção foi proposital.

O sorteio fazia parte do “Happy 8”, espécie de mega-sena chinesa com possibilidade de apostas diárias em todo país. Os valores são convertidos para amparar os idosos, ajudar as pessoas com deficiência, salvar órfãos e auxiliar os necessitados, segundo o departamento de apostas chinês.





Como foi feita a aposta?

Conforme o Ministério de Assuntos Civis, o homem realizou 50.050 apostas. Todas foram feitas no dia 02 dezembro de 2023, entre às 19h02 e 19h28. 50 mil em um ponto de venda físico, e outras 50 compradas de forma virtual.

No dia 03 de dezembro de 2023, o resultado foi publicado por meio da China Welfare Lottery Network, quando faturou o grande prêmio.

Após a polêmica, porém, as investigações apontaram que o ganhador apostou na mesma combinação de números em três concursos consecutivos, nos dias 30 de novembro, 1º de dezembro e 2 de dezembro.

No concurso de 30 de novembro, comprou 25.750 apostas com esses números, na modalidade “acertar zero”. Ele venceu em todas as apostas.

No dia 1º de dezembro, resgatou os prêmios e comprou mais 25.050 apostas com os mesmos números. Dessa vez, não ganhou nada.

Por fim, no dia 2 de dezembro, voltou a apostar nos mesmos números, com os 50.050 bilhetes, e ganhou o grande prêmio. Ou seja, ao longo dos três dias, comprou 100.850 apostas, todas com a mesma combinação.

Limite de pagamentos de premiação teve efeito oposto

O Happy 8 possui dez modalidades de apostas. A modalidade escolhida foi a de sete números. Nela, há cinco categorias de prêmio: “acertar sete”, “acertar seis”, “acertar cinco”, “acertar quatro” e “acertar zero”.

O concurso sorteia 20 números e o objetivo do jogo é ter o máximo de acertos. Cada aposta certa deveria faturar 10.000 yuan, cerca de R$ 7,6 mil.

No entanto, uma das regras do concurso prevê que o prêmio é reduzido em caso de compra de um grande número de apostas. Ao invés dos R$ 7,6 mil, o homem ficou com cerca de R$ 3 mil por bilhete correto.

Outra regra é sobre a tributação. Segundo o Ministério, um imposto de renda pessoal é tributado a ganhos de 10.000 yuans ou mais. Com isso, todos os 50 mil bilhetes do vencedor ficaram abaixo do limite para tributação.

Ou seja, o mecanismo que foi pensado para limitar os prêmios pagos aos vencedores também teve efeito oposto e aumentou o valor total ganho pelo homem, eliminando cerca de 40 milhões de yuans (R$ 30,6 milhões) de impostos.