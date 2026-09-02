A produção da indústria brasileira cresceu 0,2% na passagem de junho para julho. O resultado interrompe dois meses seguidos de queda. Dessa forma, o setor acumula alta de 1,1% ao longo de 2026 e soma expansão de 0,6% nos últimos 12 meses.
Na comparação com julho de 2025, a indústria recuou 0,5%. A média móvel trimestral, que ajuda a identificar a trajetória recente do setor, encolheu 0,8%.
Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quarta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o IBGE, a variação positiva acumulada em 12 meses (0,6%) representa “ligeira perda de ritmo” em comparação ao acumulado até junho de 2026 (0,7%).
Desempenho ao longo do ano
Veja o comportamento da indústria brasileira ao longo do ano, na comparação entre meses imediatamente seguidos:
- Janeiro: 2,1%
- Fevereiro: 1,0%
- Março: 0,1%
- Abril: 1,2%
- Maio: -1,0%
- Junho: -1,6%
- Julho: 0,2%
O desempenho de julho deixa a indústria 2,1% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020) e 15% abaixo do nível mais alto já registrado, alcançado em maio de 2001.
Influências
A pesquisa revela que três das quatro grandes categorias econômicas apresentaram avanço de junho para julho:
- bens de consumo duráveis: 3,2%
- bens de capital: 2,4%
- bens de consumo semi e não duráveis: 0,5%
- bens intermediários: -0,2%
Das atividades monitoradas pelo IBGE, 13 das 25 tiveram alta entre os meses:
- equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos: 12,2%
- produtos alimentícios: 1%
- coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis: 1,1%
- outros equipamentos de transporte: 11,2%
- produtos do fumo: 11,1%
- máquinas, aparelhos e materiais elétricos: 2,3%
- confecção de artigos do vestuário e acessórios: 2,6%
- Pelo lado negativo, a maior pressão de baixa veio da indústria extrativa, que recuou 1%.
O IBGE acrescenta que outras contribuições negativas relevantes ficaram como impressão e reprodução de gravações (-17,2%), produtos diversos (-9,0%), metalurgia (-1,4%), produtos químicos (-0,8%) e celulose, papel e produtos de papel (-1,3%).
O índice de difusão mostrou que 69,6% dos 789 produtos pesquisados pelo IBGE apresentaram desempenho positivo na passagem de junho para julho. Esse é o segundo maior indicador do ano, perdendo apenas para março (80,6%).
*Com informações Agência Brasil